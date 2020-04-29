Salihli İşletme şefliği, müdürlük oldu Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Salihli Orman Şefliği Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Salihli Orman İşletme Müdürlüğüne dönüştürüldü.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Salihli Orman Şefliği Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Salihli Orman İşletme Müdürlüğüne dönüştürüldü.

Salihli Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verecek. Alaşehir ve Sarıgöl Orman Şefliği de Salihli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğuna verildi. Yeni kurulan Salihli Orman İşletme Müdürlüğü'nde İşletme Müdürü Ahmet Aydın ve Müdür Yardımcısı İsmail Kartal görev yapacak.

İlk ziyaret bölge müdüründen

Yeni Kurulan Salihli Orman İşletme Müdürlüğü'nde göreve başlayan Müdür Aydın ve Müdür Yardımcısı Kartal'ı İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ziyaret etti. Derince'ye ziyarette Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir de eşlik etti.

Aydın ve Kartal'a görevlerinde başarılar dileyen Bölge Müdürü Derince, "Müdür ve müdür yardımcısı bölgeye yabancı isimler olmayıp, bölgenin fiziki ve sosyal yapısını çok iyi bilen tecrübeli isimlerdir. Yeni kurulan Orman İşletme Müdürlüğümüz için bu önemli bir avantajdır. Kendilerinden Salihli'de önemli hizmetler bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA