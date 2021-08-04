Salihli'de gençler yüzerek eğleniyor
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Salihli'de gençler yüzerek eğleniyor

Salihli'de gençler yüzerek eğleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Salihli Belediyesi, kontrollü normalleşme kuralları kapsamında yeniden hizmete açtığı Atatürk Spor Salonu içerisinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler yönetiminde çocuklara hem yüzme öğretiyor hem de eğlendiriyor.

Salihli Belediyesi, kontrollü normalleşme kuralları kapsamında yeniden hizmete açtığı Atatürk Spor Salonu içerisinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler yönetiminde çocuklara hem yüzme öğretiyor hem de eğlendiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde 2017 yılında ilçeye kazandırılan Atatürk Spor Salonu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, pandemi tedbirleri alınarak yeniden çocuklara ve yetişkinlere hizmet vermeye başladı. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği yüzme kursları, çocukların ve gençlerin akınına uğruyor. Belediye ekiplerince havuzun temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılırken, havuzlarda hijyen kuralları ve korona virüs tedbirleri de en üst seviyede tutuluyor. Açıldığı ilk günden itibaren Salihli'de her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği yüzme kurslarında, uzman eğitmenler eşliğinde bugüne kadar binlerce kişi yüzme öğrendi.

Salihli'ye kazandırılan Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun çocuklara ve gençlere yönelik birçok farklı spor aktivitesi sunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, açıldığı günden itibaren yüzlerce çocuğun kurslara katılarak uzman eğitmenlerden yüzme öğrendiğini söyledi. Özellikle çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesi için böylesine modern tesisleri ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kayda, "Şehrimize kazandırdığımız uluslararası standartlara sahip modern tesisimiz, normalleşmeyle birlikte pandemi ve hijyen tedbirleri alınarak yeniden hizmete başladı. Uzman antrenörlerimizden eğitim alan çocuklarımız ve gençlerimiz hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor. Belediyemiz öncülüğünde düzenlenen yaz spor okullarında eğitim alan çocuklarımız ve gençlerimiz yarının sporcuları, şampiyonları olacak inşallah. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Salihli'de gençler yüzerek eğleniyor
Salihli'de gençler yüzerek eğleniyor
Salihli'de gençler yüzerek eğleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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