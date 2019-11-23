Salihli Belediyespor galibiyet hasretine Söke'de son vermek istiyor

23.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:54

Ligde 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Salihli Belediyespor, ligin 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sökespor'u yenerek, galibiyet hasretine son vermek istiyor.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor ligin 10. haftasında Aydın ekiplerinden Sökespor'un konuğu olacak. Yeşil-beyazlı ekip Söke İlçe Stadı'nda oynanacak olan maçta rakibine yenerek, 6 hafta sonra galibiyetle yeniden tanışmak istiyor. Saat 14.00'da başlayacak olan maçta Berkan Çetin, Ali Karabulut ve Tufan Selvi hakem üçlüsü görev yapacak.



Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 9 puanla 10.sırada yer alırken, Sökespor ise 15 puanla 5.sırada yer alıyor.



Grupta 10.hafta programı ise şöyle: Bölmespor - Sandıklıspor, Sökespor - Salihli Belediyespor, Bolvadin Belediyespor - Bergama Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor - Gönen Belediyespor, Yunusemre Belediyespor Bornova Yeşilovaspor, Aliağa Futbol AŞ. - Manisa Sanayispor, Bigadiç Belediyespor - Aydın Yıldızspor - MANİSA

Kaynak: İHA