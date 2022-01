Medipol Başakşehir'in yeni transferi Salih Uçan'dan açıklamalar Açıklaması

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Salih Uçan, yine bir şampiyon takıma geldiğini söyledi.

Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'in sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Son şampiyon olan takımdan bir başka şampiyon takıma geldim. Bunun için mutluyum." dedi.

Önünde 4 aylık bir süreç olduğuna dikkati çeken Salih, "Elimden geldiğince Başakşehir ailesine yardımcı olmak istiyorum. Beşiktaş'ta sezon başında yaşadığım darbeye bağlı sakatlık vardı ve çok fazla süre bulamadım. Antrenman kaçırdım, birkaç sakatlık yaşadım ve hastanede 1 hafta kaldığım zaman oldu. Ligin ilk dönemi benim için şanssız geçti. Hastalık yaşamasam, antrenman kaçırmasam ve kendimi fiziksel olarak yukarı çekseydim, daha fazla oynayabilirdim." ifadelerini kullandı.

"Diğer takımlardan hocalar da aradı"

Başka Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığını açıklayan Salih Uçan, "Emre Belözoğlu ile önceden takım arkadaşlığımız da vardı. Emre Hoca'mız beni aradı ve görüşlerini belirtti, aklıma yattı. Diğer takımlardan hocalar da aradı. Teklifleri için teşekkür ederim. Umarım hem benim hem Beşiktaş hem de Başakşehir için iyi olur." diye konuştu.

Hedefleriyle ilgili de konuşan Salih, "Her zaman sahanın içinde olmak, mücadele etmek istiyorum. Sahada bulunduğum sürede asla sorun yaşamıyorum. Tabii ki sahada bulunmadığınız zamanlar sorun yaşanıyor. Futbolcu her zaman oynamak ister. Buraya oynamak için geldim. İnşallah oynarım. Her yerde forma rekabeti vardır." değerlendirmesinde bulundu.