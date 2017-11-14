Salih Uçan'ın Takımı Sion, Ligden Düşmek Üzere

Sezon başında Fenerbahçe'den, İsviçre Süper Lig'i ekibi Sion'a kiralan 23 yaşındaki futbolcunun, Roma'nın ardından ikinci yurt dışı macerası da istediği gibi gitmiyor.

Sion forması ile biri kupada olmak üzere 8 karşılaşmada forma şansı bulan Salih Uçan, toplamda 578 dakika sahada kalırken bir kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, Sion formasıyla sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Sion 14. haftası sona eren İsviçre Süper Ligi'nde 14 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.

LUCESCU DÜŞÜNMEDİ

Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesinin ardından teknik direktör Mircea Lucescu, geleceğin takımını kurmak için Süper Lig'den ve yurt dışından bir çok genç oyuncuyu mili takıma davet etmesine rağmen, Salih Uçan bu futbolcular arasında kendine yer bulamadı.

3,5 MİLYON EURO DEĞER KAYBETTİ

23 yaşındaki futbolcunun Roma'ya transfer olduğu dönemde 5 milyon 500 bin euro olan piyasa değeri ise 2 milyon euroya geriledi.

KOCAMAN DA İSTEMEDİ

Salih Uçan Fenerbahçe'deki ilk yılı olan 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile çalışmış ve performansıyla büyük çıkış yakalamıştı. Bu sezon başında Aykut Kocaman yeniden Fenerbahçe'nin başına geçse de bu kez Salih Uçan'a kadrosunda yer vermek yerine kiralık gönderilmesine izin verdi.

FENERBAHÇE KARİYERİ İYİ BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin 2012-2013 sezonu başında Bucaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Salih Uçan, ilk sezonunda 26 maçta forma giyip 4 gole imza atmıştı. Sarı lacivertli forma ile ikinci sezonunda 17 kez sahada yer alan genç futbolcu 1 kez gol atma başarısı gösterdi.

ROMA'DA KENDİNİ KANITLAYAMADI

2014-2015 sezonu başında İtalya Serie A ekibi AS Roma'ya 4 milyon 750 milyon euro bedelle iki yıllığına kiralanan Salih Uçan, istediği forma şansını bulamadı ve iki sezonda sadece 10 kez forma giyebildi.

2016-2017 sezonunda Roma'nın 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla yeniden Fenerbahçe'ye dönen Salih Uçan, teknik direktör Advocaat'ın gözüne giremedi. 24 maç sahada yer alan genç orta saha, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.