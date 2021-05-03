Salih Uçan'dan üzücü haber
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Salih Uçan'dan üzücü haber

Salih Uçan'dan üzücü haber
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hastaneye kaldırılan Alanyasporlu futbolcunun elmacık kemiğinde küçük bir parça kırıldığı bildirildiSerhan TÜRK/Olgucan KALKAN - Kasımpaşa maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'ın elmacık...

Hastaneye kaldırılan Alanyasporlu futbolcunun elmacık kemiğinde küçük bir parça kırıldığı bildirildi

Serhan TÜRK/Olgucan KALKAN -

Kasımpaşa maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi. Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi. Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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