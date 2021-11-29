Salih Özcan, derbideki performansıyla Almanya'da manşetleri süsledi

Almanya Bundesliga'nın 13'üncü haftasında Köln'ün kendi sahasında Mönchengladbach'ı 4-1 mağlup ettiği Ren derbisinde ev sahibi ekibin formasını giyen Salih Özcan, gösterdiği performansla Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Almanya Bundesliga'nın 13'üncü haftasında Köln, Mönchengladbach'ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı 2'nci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanan Köln, 5 maç aranın ardından galip gelirken puanını da 18'e yükseltti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 55'inci dakikada Ljubicic, 77'nci dakikada Uth, 78'inci dakikada Duda ve 90'ıncı dakikada Andersson kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 74'üncü dakikada Hofmann'dan geldi.

Demirören Haber Ajansı / İskender Güngör - Spor Haberleri

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