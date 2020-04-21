'Salgınlar deprem gibi aralıklı devam edecek' Aşı Haftası nedeniyle online basın toplantısı düzenleyerek aşının salgın hastalıklar dönemindeki önemini anlatan Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Tıpkı depremler gibi, bunlar hayatımızda olacak.

Aşı Haftası nedeniyle online basın toplantısı düzenleyerek aşının salgın hastalıklar dönemindeki önemini anlatan Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Tıpkı depremler gibi, bunlar hayatımızda olacak. Hazırlıklı olmamız gerekiyor' dedi. Kaynak: Dunya.com