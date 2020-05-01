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Salgın Şevval'i havuza hasret bıraktı

Salgın Şevval'i havuza hasret bıraktı
01.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:08

DÜNYA çapında pandemi ilan edilen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında spor alanları ve havuzlar da kapatılırken Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hazırlanan İzmirli otizmli yüzücü Şevval Tekin de suya hasret kaldı.

DÜNYA çapında pandemi ilan edilen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında spor alanları ve havuzlar da kapatılırken Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hazırlanan İzmirli otizmli yüzücü Şevval Tekin de suya hasret kaldı. Daha önce yüzmede ilkleri başaran, pandemi yüzünden 2020'den 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na kota alarak bu başarıya ulaşan ilk Türk otizmli sporcu olmaya çalışan Şevval için salgın kabusa döndü. Yüzme kariyerinde Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 2014 yılında bronz, 2016 yılında 1 altın, 2 gümüş madalya kazanan Şevval, 2017 yılında ise Para Swimming Dünya Serisi'nde A barajını geçerek bu başarıyı elde eden ilk Türk otizmli yüzücü oldu. Ailesinin desteği ile 9 yaşından itibaren yüzme sporuna başlayıp önemli başarılar elde eden 19 yaşındaki Şevval'in Tokyo hayali koronavirüs salgını yüzünden sekteye uğradı. Şevval'in eğitimi için işini bırakıp hayatını kızına adayan annesi Müjgan Tekin, tüm otizmli ve down sendromlu yüzücülerin salgından olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Kara antrenmanları yapıyorlar ama yüzüp suyu hissedememek onlar için çok zor. Şevval için hayat durdu. Otizmli bireyler günlük faaliyetlerini takıntı haline getiriyor. Şevval yüzemediği için öfke nöbetleri geçiriyor. Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesiyle önümüzde zaman var ama yüzme en zor spor dalı. Yüzücüler 1 saniye için 2 yıl çalışıyor. Şevval'in branşı kurbağalama da yüzmenin en zor ve spesifik dalı. Havuz antrenmanı yapamamak formunu olumsuz etkiledi. Bu süreç herkes için zor ancak otizmli bireyler için çok daha zor. Dilerim bir an önce kabustan uyanırız" dedi.


Kaynak: DHA

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