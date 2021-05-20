Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler
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Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler

Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Ekonomi

Geçtiğimiz hafta ABD'nin en kritik ve büyük petrol boru hattının sistemlerine sızan ve çalışmaz hale getiren "DarkSide" isimli siber suç örgütü, ülkenin doğu yakasının enerji krizine sokmuştu. Sistemleri tekrar aktif hale getirmek isteyen hackerlar, ABD'deki büyük güvenlik zaafiyetini de gözler önüne sermişti. Colonial Pipeline isimli boru hattı şirketi, geçici çözümlerin sürdürülebilir olmaması sebebiyle pes etti. Fidyeyi ise "Bitcoin" ile ödediği ortaya çıktı.

Siber-fidye saldırıları gün geçtikçe karmaşıklaşır ve artarken, gelişmiş ülkeler bile hackerlar karşısında aciz kaldı. 7 Mayıs'tan beri süren ve "petrol boru hatlarını" rehin alma olarak bahsedebileceğimiz olayda, saldırganlar boru hatlarının serbest kalması için fidye istemişti.

75 BİTCOİN

Bu süre zarfında TIRlarla ve diğer geçici yöntemlerle ülkenin doğu yakasına enerji sevkiyatı yapmaya gayret eden ABD hükümeti ve Colonial Pipeline yetkilileri ise bunun sürdürülebilir olmaması ve "Onlarca milyon Amerikalının kendilerine güvendiğini ve bunun sorumluluğunu taşımak zorunda olduklarını" belirterek, kendilerinden istenen 75 Bitcoin değerindeki fidyeyi ödenmesinin ardından boru hattının kontrolünü tekrar ele geçirdiğini bildirdi.

Kripto paraların kullanım alanları giderek genişlerken, artık hayatın her alanına girmiş görünüyor. Yaşadığımız çağda, teknoloji ve kod kullanarak alınan rehinler, yine kod karşılığı salıveriliyor.

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Cengiz Büyükuncu
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