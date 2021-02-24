"Sakin Şehir" Taraklı'nın bıçak bileyicisi Mevlüt amca, 60 yıldır mesleğini sürdürüyor

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gençlik yıllarından bu yana bıçak bileyiciliği yapan Mevlüt Şen, halk pazarında kurduğu köşesinde 60 yıldır ekmeğini kazanmaya çalışıyor.

Tarihi evleriyle ünlü "Sakin Şehir" unvanına sahip Taraklı ilçesindeki halk pazarında müşterilerinin getirdiği bıçakları özenle bileyen 3 çocuk babası Şen, 80 yaşına gelmesine rağmen mesleğini azimle sürdürmeye devam ediyor.

Şen, AA muhabirine, hiç okula gitmediğini ve bıçak bileme işine çocuk yaşlarında başladığını anlattı.

Gençlik yıllarında çiftçilikle de uğraştığını aktaran Şen, "Yaklaşık 60 yıldır bu işi yapıyorum. Cumartesi günleri kurulan halk pazarında 4-5 liradan bıçak biliyorum. Bazen para da almıyorum, 'gönlünden ne koparsa ver' diyorum." ifadesini kullandı.

Emeklilik maaşı ve bu işten kazandığı ile geçinmeye çalıştığını belirten Şen, gençlere her zaman okula gidip eğitim hayatlarını tamamlamalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci