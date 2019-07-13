Sakıb Aytaç takıma katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç takıma katılarak takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezonun sona ermesinden sonra vatanı görevi tamamlayan Sakıb Aytaç, verilen özel iznin ardından Kayseri'ye geldi. Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli futbolcu Sakıb Aytaç, antrenör eşliğinde takımdan ayrı önce salon ardından sahada çalıştı.

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası sadece 3 maçta forma giyen Sakıb Aytaç, yeni sezona iddialı geliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA