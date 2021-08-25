Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor

Dünyaca ünlü futbolcu Jack Wilshere yaşadığı sakatlıklar sonrasında futbolu bırakma noktasına geldiğini söyledi. Arsene Wenger'in Arsenal'de çalıştığı dönemde yıldızı parlayan Wilshere'ın şu anda bir kulüple anlaşması bulunmuyor. Çocuklarıyla okulda alay edildiğini söyleyen futbolcu yaptığı açıklamada, "Dokuz yaşındaki oğlum bana 'MLS hakkında ne düşünüyorsun?' veya 'La Liga'da neden oynamıyorsun?' gibi sorular soruyor. Ona bu durumu açıklamak çok zor" dedi.

Altyapısından yetiştiği Arsenal'de dönemin teknik direktörü Arsene Wenger tarafından A takıma çıkarılan ve henüz 22 yaşındayken piyasa değeri 33 milyon euroya kadar yükselen İngiliz futbolcu, yaşadığı sakatlıklar sonrasında futbolu bırakma noktasına geldi. The Atletic'e konuşan Wilshere çocuklarının da bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Jack Wilshere'ın açıklamalarından satır başları:

"ARSENE WENGER'İN BANA BİR FUTBOLCU OLARAK NE KADAR DEĞER VERDİĞİNİ BİLİYORDUM"

"Arsenal'dan ayrılmamalıydım. Arsene'i tanıyordum, bana bir futbolcu olarak ne kadar değer verdiğini de biliyordum eğer hazır olursam, bir sürü maç olduğunu ve kendimi o takıma sokabileceğimi de biliyordum.

"ONA BU DURUMU AÇIKLAMAK ÇOK ZOR"

Çocuklarım artık her şeyi anlayabilecek yaştalar. Dokuz yaşındaki oğlum bana 'MLS hakkında ne düşünüyorsun?' veya 'La Liga'da neden oynamıyorsun?' gibi sorular soruyor. Ona bu durumu açıklamak çok zor. Neden bir kulüp bana talip olmuyor? Bilmiyorum.

"KİMSE BENİ İSTEMİYOR DİYORUM AMA BUNU ANLAMIYORLAR"

Sokakta insanlar neden İngiltere'de büyük bir kulüpte oynamadığımı soruyorlar. Kimse beni istemiyor diyorum ama bunu anlamıyorlar. Wilshere, yine sakatlanacak diye düşünülmeyen bir yerde yeni bir başlangıç yapmak istiyorum"