Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek

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Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, ilk 11'e yerleşen milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın da bir sakatlık problemi yaşadığını ve Fulham maçında oynayamayabileceğini dile getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcumuz Ozan Kabak'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Fulham maçı öncesinde konuşan Klopp Ozan Kabak'ın son Chelsea maçında bir sakatlık sorunu yaşadığı belirtti ve "Ozan Kabak'ın küçük bir sakatlığı var, Fulham maçına hazır olacak gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.

Liverpool - Fulham mücadelesi 7 Mart Pazar günü saat 17.00'da Anfield Road'da oynanacak.