Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek

05.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:22

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, ilk 11'e yerleşen milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın da bir sakatlık problemi yaşadığını ve Fulham maçında oynayamayabileceğini dile getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcumuz Ozan Kabak'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Fulham maçı öncesinde konuşan Klopp Ozan Kabak'ın son Chelsea maçında bir sakatlık sorunu yaşadığı belirtti ve "Ozan Kabak'ın küçük bir sakatlığı var, Fulham maçına hazır olacak gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.

Liverpool - Fulham mücadelesi 7 Mart Pazar günü saat 17.00'da Anfield Road'da oynanacak.

Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:21:34. #1.15#
title