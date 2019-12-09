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Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada, sakatlanan futbolcuyu takım arkadaşı sırtında saha kenarına taşıdı.

09.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:35
Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı

Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada, sakatlanan futbolcuyu takım arkadaşı sırtında saha kenarına taşıdı.


Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde zirve takibini sürdüren Kapaklıspor, 1947 ile deplasman mücadelesi verdi. Mücadele centilmence görüntülere ev sahipliği yaptı. Karşılaşmanın 30. dakikasında, Kapaklıspor oyuncusu Koray Topçu bir pozisyonda sakatlandı. Sakatlanan oyuncunun yardımına takım arkadaşı Mücahit Göğüs koştu. Koray'ı sırtına alan Mücahit, saha dışındaki yardım ekibine kadar götürdü. Örnek davranış seyirciler tarafından büyük takdir gördü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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