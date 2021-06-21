Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
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Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Spor

- Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu Gerçekleşen oylamada Cumhur Genç, 4 oy farkla başkan seçildi Tekrardan başkanlık koltuğuna oturan Cumhur Genç: "Öncelikli hedefimiz;

- Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

Gerçekleşen oylamada Cumhur Genç, 4 oy farkla başkan seçildi

Tekrardan başkanlık koltuğuna oturan Cumhur Genç:

"Öncelikli hedefimiz; Sakaryaspor'un 4 senedir Play-Off'lar da yaşamış olduğu yıkıntıyı bu şehirden kaldırmak"

SAKARYA - Sakaryaspor, 3 kez pandemi ve 1 kez de çoğunluğun sağlanamayarak ertelendiği olağanüstü genel kurul bugün tekrardan toplandı. Gerçekleşen kurulda başkan adayı Uğur Akkuş'u 4 oy farkla geçen Cumhur Genç, yeşil-siyahlı takımın yeni başkanı seçildi.

Sakaryaspor'da 2020 yılının Kasım ayında başlayan 3 kez pandemi sebebiyle bir kez de çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle yapılamayan Sakaryaspor olağanüstü genel kurulu bugün, 43'üncü başkanını seçti. Konuşmalar ve kongre devam ederken yaşanan gerginliğin ardından oy verme işlemine geçildi. Kongre, oyların sayılmasıyla birlikte sona erdi. Toplamda 706 oyun sayıldığı kongrede 355 oy alan Cumhur Genç, 4 oy farkla Uğur Akkuş'un önüne geçerek yeşil-siyahlı takımın yeni başkanı seçildi. Uzun bir aradan sonra tekrardan başkanlık koltuğuna oturan Genç, ilk hedefinin Sakaryaspor'un 4 senedir Play-Off'lar da yaşamış olduğu yıkıntıyı kaldırmak olduğunu vurguladı.

Cumhur Genç, "Öncelikli hedefimiz; Sakaryaspor'un 4 senedir Play-Off'lar da yaşamış olduğu yıkıntıyı bu şehirden kaldırmak. Bunun içinde çok güçlü bir kadro yapıyoruz. Yaklaşık 6 aydır çalışan bir ekibimiz var. Anlaşmış olduğumuz 11'e yakın futbolcu var, bu hafta içi futbolcularımızla imza töreni yapacağız. Bir an önce işimize odaklanıp iyi bir takım kurup tekrar Süper Lig'e çıkmak istiyoruz, bütün çalışmalarımız bunun için" dedi.

Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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