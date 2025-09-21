Sakaryaspor Amedspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman?

Maçın başlama saati 19.00 olarak açıklanırken, sporseverler bu keyifli karşılaşmayı şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından da izleyebilecek. Sakaryaspor – Amedspor mücadelesinin hangi kanallardan yayınlanacağını ve platform bilgilerini aşağıda yer alan tabloda bulabilirsiniz.

SAKARYASPOR – AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de heyecanla beklenen Sakaryaspor – Amedspor karşılaşması, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi futbolseverler 21 Eylül 2025 Pazar günü izleyebilecek.

BEIN SPORTS MAX 1 CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Sakaryaspor – Amedspor maçı, Bein Sports Max 1 üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports Max 1; Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Mücadeleyi şifresiz şekilde izlemek isteyenler için TRT Spor seçeneği bulunuyor. TRT Spor; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internetten şifresiz yayın yapıyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sakaryaspor ile Amedspor arasındaki mücadele 21 Eylül Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Sakaryaspor – Amedspor maçı, Sakarya'da bulunan Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.