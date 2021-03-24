Sakaryaspor: 0-4

Misli.com 2'nci Lig 30'uncu hafta müsabakasında Mamak FK, evinde Sakaryaspor'a 4-0 yenildi. Yeşil siyahlı takımın gollerini Muhammet Reis (2), Devrim Taşkaya ve Ali Özgün kaydetti. Sakaryaspor bu galibiyet ile haftayı 56 puanla üçüncü sırada tamamladı.

34'üncü dakikada orta alanda topla buluşan Muhammet Reis'in ceza sahası önünden çektiği şutu kaleci Evra'nın kollarından filelerle buluştu. 0-1

81'inci dakikada sağ kanatta ceza sahasına gelen Ali Özgün'ün pasında topla buluşan Devrim Taşkaya fileleri havalandırdı: 0-284'üncü dakikada Muhammet'n kullandığı köşe vuruşunda kaleciden dönen topu Ali Özgün düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-3 90+3'te Muhammet Reis topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-4

STAT: Çubuk İlçe HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Çağrıcan Pazarcıklı, Güner Mumcu TaştanMAMAK FK: Evra Saner Gülal, Halilcan Doğan (Dk.63 Mehmet Halil Daniş), Hüseyin İriç (Dk.87 Fırat Can Akbulut), Çağrı Tekin (Dk.55 Yiğit Arslan), Atabek Yıldız (Dk.46 Canberk Özçakır), Enes Kubat, Fırat Demir (Dk.87 Yiğit Yöney), Alperen Özşahin, Bünyamin Mustafa Bingöl, Berkehan Biçer, Mahmut AltınkayaSAKARYASPOR: Azad Filiz (Dk.87 Çağrı Ortakaya), Burak Öksüz, Canberk Ömer Özdemir, Hakan Aslantaş, Berk İsmail Ünsal (Dk.67 Ali Özgün), Oğuz Çalışkan, Muhammet Reis, Mehmet Boztepe (Dk.78 Devrim Taşkaya), Nuri Fatih Aydın (Dk.67 Caner Koca), Abdulaziz Solmaz (Dk.78 Hasan Bilal), Ümit Yasin ArslanSARI KARTLAR: Enes Kubat, Mahmut Altınkaya (Mamak FK), Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor)

GOLLER: Dk.34, 90+3 Muhammet Reis, Dk.81 Devrim Taşkaya, Dk.84 Ali Özgün (Sakaryaspor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ