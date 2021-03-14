Sakaryaspor: 0-1
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Sakaryaspor: 0-1

14.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:09
Sakaryaspor: 0-1

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Gökhan Coşar (xx), Yusuf Susuz (xx)BODRUMSPOR: Yakup Mert (x) - Erkan (x) (Dk. 7 Hüseyin xx), Süleyman (xx), Oğuzhan (x), Orhan (xx), Emre (x), Cenk (xx) (Dk. 87 Adem Metin), Halil İbrahim (xx), Batuhan Berkay (xx), Murat Elkatmış (xx) (Dk.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Gökhan Coşar (xx), Yusuf Susuz (xx)BODRUMSPOR: Yakup Mert (x) - Erkan (x) (Dk. 7 Hüseyin xx), Süleyman (xx), Oğuzhan (x), Orhan (xx), Emre (x), Cenk (xx) (Dk. 87 Adem Metin), Halil İbrahim (xx), Batuhan Berkay (xx), Murat Elkatmış (xx) (Dk. 77 Ozan Sol x), Enes (x) (Dk. 46 Celal x)SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Canberk Ömer (xx), Berk İsmail (xx), Nuri Fatih (x) (Dk. 70 Caner xx), Ali Özgün (x) (Dk. 70 Abdulaziz xx), Muhammet Reis (xx), Azad (xx), Burak (xx), Çağrı (xxx) (Dk. 84 Hasan xxx), Alpay (xx), Ümit Yasin (xxx)GOL: Dk. 90+3 Hasan (Sakaryaspor)SARI KARTLAR: Emre, Celal, Ozan (Bodrumspor), Ümit Yasin (Sakaryaspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 15 maçtır bileği bükülmeyen Bodrumspor, gruptaki ikincilik yarışında evinde Sakaryaspor'a uzatmanın son dakikasında yenilip yenilmezlik unvanını kaybetti: 0-1. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 90+3'üncü dakikada Hasan attı. Bu skorla Bodrumspor 49 puanda kalarak ikinci sıradaki yerini kaybederken dördüncülüğe geriledi. Sakaryaspor ise puanını 52 yapıp ikinci basamağı Bodrum'dan devraldı.66'ncı dakikada Bodrumspor'un Celal'in düşürülmesiyle kazandığı serbest vuruştu Oğuzhan'ın şutu kaleci Oğuz'da kaldı.

90+3'üncü dakikada orta sahadan hızlı hücuma çıkan Sakaryaspor'da ceza sahasında topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 0-1.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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