Sakaryalı 12 yaşındaki pehlivan Fahrettin Adil Çelik, rakiplerinden önce kilosuyla mücadele ediyor
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Sakaryalı 12 yaşındaki pehlivan Fahrettin Adil Çelik, rakiplerinden önce kilosuyla mücadele ediyor

Sakaryalı 12 yaşındaki pehlivan Fahrettin Adil Çelik, rakiplerinden önce kilosuyla mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşecek 12 yaşındaki pehlivan Fahrettin Adil Çelik, tartıya çıkmadan önce fazla kilolarını vermek için saatlerce antrenman yaptı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşecek 12 yaşındaki pehlivan Fahrettin Adil Çelik, tartıya çıkmadan önce fazla kilolarını vermek için saatlerce antrenman yaptı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşecek pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda kilo, yaş ve daha önceki derecelerine göre kategorilere ayrılıyor.

İstediği boyda çayıra çıkmak isteyen Karapürçek Belediyesi adına güreşen Sakaryalı Çelik ise kilo fazlasını vermek için spor salonu yanındaki atletizm sahasında koşarak sıvı kaybetmeye çalıştı.

Kilo vererek istediği boyda güreşmek isteyen Çelik, rakiplerinden önce kilosuyla mücadele etti.

Pehlivan Fahrettin Adil Çelik, Minik 1 boyda 40 kiloya kadar güreşilebildiğini, ancak 650 gram fazlasının olduğunu söyledi.

Güreşlerin başlamasına 1 gün kaldığını ve 650 gramı vermek için çalıştığını belirten Çelik, "Çok çalıştım, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim. Buradan şampiyon olarak gideceğim. Hedefim başpehlivanlık. İsmail Balaban gibi altın kemer takmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Babası ve antrenörü Mustafa Çelik de oğlunun Minik 1 boyda şampiyon olmak istediğini belirterek, "Oğlum şu anda Minik 2 boyda güreşiyor. 650 gram fazlası olduğundan dolayı istediği boydan bir üst boyda güreşiyor. Ancak 650 gramı termal eşofmanlarla verdirip, tabii bu kendi isteği, bana kalsa bu boyda da güreşebilir ama oğlum Minik 1 boyu hedefledi, biz de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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