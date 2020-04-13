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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede pazartesi ve çarşamba günleri kurulan pazaryerlerinin geçici olarak kapatılmasına hükmedildi.

13.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:44
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede pazartesi ve çarşamba günleri kurulan pazaryerlerinin geçici olarak kapatılmasına hükmedildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında toplum sağlını korumak hedefiyle kararlar alındığı bildirildi.

Bu doğrultuda pazartesi ve çarşamba günleri ilçede kurulan pazar yerlerinin geçici olarak kapatılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların anlayışları için teşekkür edilerek, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için "Evde Hayat Var" yarışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik "Evde Hayat Var" hikaye yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların hem evlerde geçirdiği vakitleri değerlendirmesi hem de onların içlerindeki yazarlık yeteneğinin keşfine olanak sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 3 kategoride yarışacak adaylara hediyeler verileceği aktarılan açıklamada, "Üç kategorinin birincilerine tablet bilgisayar, ikincilere robotik kodlama seti, üçüncülere ise kitap seti hediye edilecek." denildi.

Açıklamada yarışmanın jürisinin, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Sakarya İl Turizm Kültür Müdürü Hüseyin Yorulmaz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İrfan Kardeş, Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, Kültür Sanat Şube Müdürü Yasin Çetin ve edebiyat öğretmeni şair Ercan Yılmaz'ın oluşturduğu ifade edildi.

6 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurulabilecek yarışmanın sonuçların 11 Mayıs'ta açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

"Çiftçimizin her zaman yanında olacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreçte çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) Başkanı Sebahattin Kabasakal ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Yüce, toplumun tüm kesimlerinin yanında olmanın kendileri için en büyük görev olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle ekim yapılması konusunda oluşan sorunları dinleyen Yüce, "Bizler bu zorlu mücadelede her vatandaşımız gibi çiftçilerimizin de yanında olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü çiftçilerimizin ekin yapabilmeleri adına istişarelerde bulunduk. APEK Başkanımız da çiftçilere yönelik yapılan yardımlardan bizlere bahsetti. Vatandaşımızın bu zorlu dönemlerde yanında olmak bizim en büyük görevimiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda çiftçilerimiz daha iyi koşullarda ekin yapabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine iletiliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götürmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığı belirtildi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin yerine getirildiği aktarılan açıklamada, "Koronavirüs salgını sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya, dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz." denildi.

Adapazarı'nda "V Kanal" çalışması sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçesine bağlı 4 mahallede başlatılan V kanal çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kayrancık, Küçük Hataplı, Büyük Hataplı ve Ceylandere Mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında 2 bin 800 metrelik alandaki kanal çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Çalışmaların Ceylandere Mahallesinde sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, V kanallarla yağmur sularının arterlere zarar vermemesi ve yol yapısının daha uzun süre sağlam kalmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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