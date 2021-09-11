Sakarya'da 'Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası' sona erdi - Haberler Spor
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Sakarya'da "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" sona erdi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Spor
Sakarya'da

Hendek Belediyesi ve Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Hendek Belediyesi ve Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü tarafından düzenlenen " Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Beşiktaş'ın katıldığı dörtlü turnuvanın ikinci gününde maçlar Serdivan ilçesindeki Sakarya Spor Salonu'nda yapıldı.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleyman Seba'yı anma turnuvasına ev sahipliği yapmanın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Seba'nın beyefendi kimliğiyle, spor camiası içerisinde birleştirici tavırlarıyla hep örnek alındığına işaret eden Bektaş, onun spor camiasında en iyi şekilde anılması ve anlaşılması için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Bektaş, turnuvanın kupa, madalya ya da birincilik hedefi taşımadığını da sözlerine ekledi.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Antrenörü İdris Demir de turnuvaya katılımın iyi düzeyde olduğunu ifade etti.

Turnuva kapsamında yapılan maçlarda herhangi bir sakatlığın yaşanmadığını dile getiren Demir, Süleyman Seba'yı her sene en iyi şekilde anacaklarını ve turnuvayı gelenekselleştirileceğini belirtti.

Sakarya'da Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası sona erdi

Sakarya'da Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası sona erdi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor Haberleri
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