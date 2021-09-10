Sakarya'da 'Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası' başladı - Haberler Spor
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Sakarya'da "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" başladı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Spor
Sakarya'da

Hendek Belediyesi ve Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" başladı.

Hendek Belediyesi ve Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü tarafından düzenlenen " Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" başladı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Beşiktaş'ın katıldığı dörtlü turnuvanın ilk maçı Serdivan ilçesindeki Sakarya Spor Salonu'nda yapıldı.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un karşılaştığı mücadelede setlerde 2-2 eşitlik sağlanması üzerine gidilen uzatma setinde İstanbul ekibi 15-13'lük skorla sahadan galip ayrılarak maçı 3-2 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen anma programında konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Bizler de diğer yöneticilerimizle birlikte örnek birer yönetici, başkan olabilmek için onun izinden gidiyoruz. İlçemizde yapılacak her türlü spor faaliyetinde gücüm yettiğince, sporun içinden gelen birisi olarak gayret gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ömer Bektaş da anlamlı günde Süleyman Seba'yı anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Organizasyonda emeği geçen Hendek Belediyesine şükranlarını sunan Bektaş, "Biz Süleyman Seba'yı beyefendi kimliğiyle, spor camiası içerisinde birleştirici tavırlarıyla hep örnek aldık. Yöneticiliğiyle her zaman bize örnek olmuştur. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan dört takımın yönetici ve kaptanlarına plaket takdim edildi.

Turnuva, yarın yapılacak maçlarla sona erecek.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor Haberleri
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