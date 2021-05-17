Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
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Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 152 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 152 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kocaali ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kestanepınarı ve Selahiye mahallelerinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 141 adet (1'i altın) sikke, 2 adet yüzük, 1 adet bilezik, 8 adet değişik obje ve 2 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Operasyonda ekiplerce yakalanan 3 şüphelinin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Burak Can Tokyürek/ İHA)

Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Sakarya'da Roma ve Bizans dönemine ait 152 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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