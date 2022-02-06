Sakarya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

KOCAELİ (AA) - Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya, 62 ilden 405'i kadın 906 sporcu katıldı.

Üç gün süren şampiyonayı genel toplamda 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile Konya ilk sırada, 4 altın, bir gümüş ve 9 bronz madalya ile Kocaeli ikinci, Manisa ise 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular şöyle:

Kadınlar:

70 Kilo: 1. Ecem Baysuğ (Samsun), 2. Hatice Koçyiğit (Ankara), 3. Şilan Ok (Kocaeli), 3. Kevser Dilbirliği (Kahramanmaraş)

+70 Kilo: 1. Elif Başkut (Edirne), 2. Gülsüm Ağaç (Ordu), 3. Sema Mete (İzmir), 3. Hayrun Nisa Ardıç (Sivas)

Erkekler:

81 Kilo: 1. Mertcan Kömpe (Samsun), 2. Abdullah İnci (Manisa), 3. Mehmet Pirantepe (Kocaeli), 3. Gökberk Özdemir (Bayburt)

90 Kilo: 1. Mevlüt Öztaş (Konya), 2. Fatih Dursun (Sakarya), 3. Yakup Kara (Konya), 3. Mikail Zaloğlu (Bilecik)

+90 Kilo: 1. Recep Ergin (Balıkesir), 2. Yusuf Kaan Ergin (Kocaeli), 3. Mehmet Ali Akıncı (Denizli), 3. İbrahim Tataroğlu (Kocaeli)

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.