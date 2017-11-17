Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Kerem Gönlüm ile Yollarını Ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Kerem Gönlüm ile yollarını ayırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Kerem Gönlüm ile Yollarını Ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Kerem Gönlüm ile yollarını ayırdı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, basketbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

40 yaşındaki tecrübeli oyuncu iki sezondur Sakarya temsilcisinin formasını giyiyordu.

YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.