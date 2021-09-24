Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çilek tarlasından 10 ton ürün toplandı - Haberler
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çilek tarlasından 10 ton ürün toplandı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çilek tarlasından 10 ton ürün toplandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova ilçesinde kurulan çilek tarlasından bugüne kadar 10 ton ürün toplandığını bildirdi.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova ilçesinde kurulan çilek tarlasından bugüne kadar 10 ton ürün toplandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, SERA AŞ. marifetiyle Belediye bünyesinde Bakacak Mahallesi'nde sezonun devam ettiği, çileklere gelen taleplerin artığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, bölgenin toprağının bereketiyle üretim miktarının artacağını vurgulayarak, "Öyle bir coğrafyaya sahibiz ki toprağa verdiğimiz değerin karşılığını topraktan fazlasıyla alıyoruz. Biz de bu şansımızı değerlendirerek Sakarya'mızın bir karış toprağının dahi boş durmasına göz yummuyoruz. Boş duran alanları takip ederek üretime kazandırıyoruz. Bugüne kadar üretilen çilekler bu şehrin çilekleri. Bu çilekleri uzun yıllardır boş duran bir araziden elde ettik." ifadelerini kullandı.

Düşük maliyetle elde edilen çileklere gelen taleplere yetişmekte zorluk çektiklerini anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Ocak ayında fidelerini toprakla buluşturduğumuz çileklerimizden bugüne kadar 10 ton ürettik. Üretimimiz devam etmekte. İnşallah bu sene sonuna kadar 10 tonun da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Üretimin en başından beri tarlada, toprağın içindeydim. Tek tek ellerimizle ektiğimiz, gözümüzün nuru gibi baktığımız meyvelerin bugün büyüyerek şehrimizin tarımına ve ekonomisine katkı sağlaması bizleri gururlandırıyor."

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çilek tarlasından 10 ton ürün toplandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çilek tarlasından 10 ton ürün toplandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çilek tarlasından 10 ton ürün toplandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çilek tarlasından 10 ton ürün toplandı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
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