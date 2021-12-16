Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları madalyalarla kente döndü

ZONGULDAK (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo ve kick boks sporcuları, Zonguldak ve Antalya'da katıldıkları turnuvalarda başarı elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'ta gerçekleştirilen 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'na katılan sporcular önemli derecelere imza attı.

Süper minik ve minik kategorilerinde 3 ülke, 35 şehirden toplam 750 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Büyükşehir formasıyla Melik Tunay Aldemir 26 kiloda şampiyon oldu.

Zeynep Sarraf, Ayşenur Sude Yılmaz, Yağmur İpek Akçay, Nehir Civelek, Saadettin Efe Gelenoğlu ile Alperen Yentürk ikinci, Kebir Tekin Aldemir, Berat Tok, Ertuğrul Ahmet Nizam ve Mervenur Doğru ise üçüncü sırada yer aldı.

Kick boksçular Antalya'dan başarıyla döndü

Antalya'da düzenlenen Genç Yıldız ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yarışan Büyükşehir sporcuları, birçok kategoride liderliği kazandı.

Büyükler kategorisinde Ayşe Kaplan, Hale Toka, Yasin Donat ve Hasan Alemdar, gençler kategorisinde Osman Çokdüşünür ve yıldızlar kategorisinde Hikmet Çağatay Özden şampiyon oldu.

Gençlerde Elif Azra Bakır, yıldızlarda Berat Genç ikinci oldu. Yine büyüklerde Hasan Alemdar, gençlerde Kerem Yiğit Başak ve Abdullah Emir Akça, yıldızlarda ise İsmet Deniz Aslan üçüncülüğü elde etti.???????