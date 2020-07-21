Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
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Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir

Memur-Sen yöneticisi, sendikasının kararı doğrultusunda iş yerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız geldi. Yöneticiye uyarı cezası verildi. Mahkeme, bu davranışı sendikal faaliyet olarak değerlendirdi ve uyarı cezasını iptal etti. Bu karar üst mahkemeler tarafından onanırsa emsal teşkil edecek ve memurlar için yasak kalkmış olacak.

Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
21.07.2020 07:40 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:51

Memur-Sen üyesi bir yönetici sendikasının aldığı karar doğrultusunda işe sakal tıraşı olmadan ve kravatsız geldi. Kendisine uyarı cezası kesilince konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme ise işçinin lehine bir karar verdi.

"SENDİKAL FAALİYET" DİYE CEZA İPTAL EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Memur-Sen'e bağlı Ulaştırma Memur-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Murat Okur, üyesi olduğu sendikanın aldığı 'serbest kıyafet eylemi' kararı doğrultusunda iş yerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız gelmeye başladı. Bunun üzerine memur hakkında soruşturma başlatıldı. Memura, 'Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak' fiilini işlediği gerekçesiyle uyarma cezası verildi. Memur cezanın iptali istemiyle dava açtı.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak iş yerine sakallı ve kravatsız gelen Memur-Sen üyesi memurun eylemini, 'sendikal faaliyet' kabul etti ve kurumun memura verdiği 'uyarı' cezası iptal edildi.

ÜST MAHKEME ONAYLARSA SAKAL TIRAŞI OLMADAN GİTMENİN ÖNÜ AÇILACAK

Karar, istinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle alındı. İdare mahkemesinin bu kararının üst mahkemeler tarafından da kabul görmesi durumunda eğer sendika kararı da varsa memurların sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak iş yerine gelmesinin önü açılacak.

YÖNETMELİKTE NE YAZIYOR?

Kamu çalışanlarının iş yerindeki kılık ve kıyafetleri 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' ile düzenleniyor. Birinci maddede, "Bu yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır" hükmü yer alıyor.

Yönetmelikte, kamu çalışanları için "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez" hükümleri yer alıyor.

EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR

İdare mahkemesinin bu kararının üst mahkemeler tarafından da kabul görmesi durumunda eğer sendika kararı da varsa memurların sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak iş yerine gelmesinin önü açılacak.

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