Şaka sandı ama her şey gerçekti! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere alınmadı
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Şaka sandı ama her şey gerçekti! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere alınmadı

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Avrupa Ligi play-off turunda Cluj'un Kızılyıldız'a elenmesi Rumen ekibini karıştırdı. Marius Sumudica'nın görevine son verildi. Antrenman için tesislere gitti, kovulduğunu öğrendi. Olayın şaşkınlığını yaşayan Rumen hoca bir süre olan bitene inanamadı.

5 ay önce Cluj ile anlaşan, Türkiye'nin yakından tanıdığı hoca Marius Sumudica'nın, Kızılyıldız'a elenmelerinin ardından görevine son verildi.

PETRESCU GELİYOR

Haberlere göre Cluj'de teknik direktör Maruis Sumudica ve Başkan Marian Copilu'nun kulüple ilişiğinin kesildiği kulübün sahibi Ioan Varga tarafından açıklandı. Öte yandan Varga'nın Sumudica'nın yerine Dan Petrescu'nun getirileceği belirtildi.

ÖZELLİKLE UYARILDI

Sumudica'nın takımı ligde iyi gitmesine rağmen, Avrupa'nın daha önemli olduğu vurgulanmıştı. Ancak 4-0'lık ağır skor, Sumudica'nın sonunu hazırladı.

Şaka sandı ama her şey gerçekti! Sumudica, kovulduğunu tesislere giremeyince anladı

OLUP BİTENE İNANAMADI

Aracıyla tesislere gelen Sumudica, içeri alınmadı. Ve kovulduğunu öğrendi. Ne yapacağını bilemeyen Rumen hoca bir süre sitem etti, telefonuyla yöneticilere ulaşmaya çalıştı. Her şeyin ciddi olduğunu öğrenince tesisten ayrıldı.

Şaka sandı ama her şey gerçekti! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere alınmadı
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