Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı

24.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:52

Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi.

Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Noel ayini pandemiden dolayı kısıtlı sayıda kişiyle yapıldı.

Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda Katolik vatandaş ayine katılabildi. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hazreti İsa'nın anlatıldığı Noel ayininde cemaat üyeleri mum yakıp dua etti. Noel Ayininde İncil'den bölümler de okundu. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında, vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu. Polis ekipleri kilise girişinde ve içinde güvenlik önlemi aldı. Noel ayinine katılanlardan Emanuel Monch, "Noel ayini için toplandık. Bu pandemi günlerinde bu ayini yapmamız bizim için çok önemli. Bu karantinada evlerde kaldığımız dönemde ruhen kendimize bir şey katma anlamında buraya geldik" dedi.

"Burada olduğumuz için minnettarız"

Ayinle ilgili konuşan bir diğer kişi Deniz Uçkun, "Bugün tekrar noel bayramını, yani İsa'nın doğuşunu kutluyoruz. Her ne kadar eski yıllar kadar dolu ve renkli olmasa da bu günü kutladığımız için minnettarız. Tekrar dualarla beraber, sevineceğiz, umacağız. Korona yüzünden eskisi kadar şenlik olmasa da burada olduğumuz için minnettarız" diye konuştu.

Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Ankara İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:55:38. #1.15#
title