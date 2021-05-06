Sahurda mehter sürprizi
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Sahurda mehter sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar, imam hatip lisesinin mehter takımının marşlarıyla sahura kalktı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar, imam hatip lisesinin mehter takımının marşlarıyla sahura kalktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Erzin İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan mehter takımı, Kurtuluş Caddesi'nde başlayıp Atatürk Caddesi'nde devam eden güzergahta marşlar çalarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Vatandaşlar da balkonlara ve pencerelere çıkarak mehter takımını alkışladı.

Okul müdürü Ömer Köse yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde ve şu mübarek Ramazan ayında sonuna doğru yaklaştığımız günlerde gerekli iznimizi alarak Erzin'de bir ilki gerçekleştirdik. Daha önceleri vatandaşlar davulla sahura kalkıyordu. Pandemi nedeniyle davul işlemi de iptal edildi. Öğrencilerimizin milli ve manevi duygularının artırılması açısından bu projeyi gerçekleştirdik" dedi. - HATAY

Sahurda mehter sürprizi
Sahurda mehter sürprizi
Sahurda mehter sürprizi
Sahurda mehter sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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