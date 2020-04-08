Sahte 'vefacı' hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
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Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Sahte 'vefacı' hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Sahte 'vefacı' hırsızlar JASAT'tan kaçamadı Girdikleri yaşlı kadının evinden bakır kazan çalan 2 şahsı JASAT timi kıskıvrak yakaladı Hırsızların yaşlı kadının evinden bakır kazan çaldıkları anlar güvenlik kamerasında Denizli'de kendilerini korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlı...

08.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:31

Sahte 'vefacı' hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Girdikleri yaşlı kadının evinden bakır kazan çalan 2 şahsı JASAT timi kıskıvrak yakaladı

Hırsızların yaşlı kadının evinden bakır kazan çaldıkları anlar güvenlik kamerasında

DENİZLİ - Denizli'de kendilerini korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlı vatandaşlara yardım etmek amacı ile oluşturulan 'Veda Sosyal destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp yaşlı kadının evine girip 3 bakır kazan çalan sahte vefacıları jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi timi üyeleri yakaladı. Şahısların kazanları çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz 5 Nisan Pazar günü Tavas ilçesinde meydana geldi. Korona virisü fırsat bilen 2 şahıs kendilerini yaşlı vatandaşlara yardım etmek amacı ile oluşturulan 'Veda Sosyal destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp F.U., isimli kadının evine girdi. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda şahıslardan biri elinde dosya etrafı kolaçan ederken bir diğeri ise evin bahçesinde gözüne kestirdiği 2 bakır kazanı çalarak araca taşıdı. Ardından içeri giren diğer şahıs bir kazan daha olduğunu söyleyerek arkadaşından onu da almasını istedi. Arkadaşının talimatı üzerine tekrara bahçeye gelen şahıs 3. bakır kazanı da alarak kullandıkları araca götürdü. Şahıslar ardından geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

JASAT şüphelileri kullandıkları otomobil ile yakaladı

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi bölgede yaptıkları detaylı incelemenin ardından çevredeki güvenlik kameralarının dan şahısların kimliklerinin Kadir S., ve Veli K., olduğunu tespit etti. Ardından şahısların peşine düşen JASAT timi şüphelileri kullandıkları araç ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile yakalamayı başardı. Gözaltına alınan Kadir S.'nin 2 yıldan bu yana 'güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık, zimmet, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' gibi 5 farklı suçtan, diğer şüpheli Veli K.'nin ise 6 benzer suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şahıslar işlemlerinin ardından Tavas İlçe Adliyesi'ne sevk edildi.

Sahte 'vefacı' hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Kaynak: İHA

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Sahte 'vefacı' hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
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