Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı
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Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı

18.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:17

Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı 21 adet sahte 200 TL ile yakalanan şahıslar tutuklandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenerek 21 adet sahte banknot ile yakalanan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyece tutuklanarak...

Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı

21 adet sahte 200 TL ile yakalanan şahıslar tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenerek 21 adet sahte banknot ile yakalanan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 farklı işyerinde sahte para ile alışveriş yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede sahte paralar ile alışveriş yapan 2 şahsın kimliği tespit edildi. Tespit sonucu takip başlatan polis ekipleri, 2 şüpheli şahsı üzerlerinde bulunan 21 adet 200 TL'lik banknotlar ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı
Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı
Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı
Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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