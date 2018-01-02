Şahinbey Belediyesi'nden Çiftçilere Bir Destek Daha

Daha önce çiftçilere buğday tohumu ve gübre desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şimdide büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem desteğinde bulunacak.



Çiftçilere 2 bin ton Ceyhan 99 buğday tohumu ve gübre dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin yüzünü güldürecek bir projeye daha imza attı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın önderliğinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan ile bir araya gelerek çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi desteği için protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile Şahinbey ilçesi çiftçilerine 3 bin 500 Ton yem desteği sağlanacak.



Sosyal belediyecilik projesi



İmzalanan protokol sonrasında değerlendirmede bulunan Vali Ali Yerlikaya; "Şahinbey Belediyemiz sosyal belediyecilik projelerine devam ediyor.Şahinbey İlçemizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize yönelik verilen bu büyük destekten memnunuz. Bu önemli hizmetinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.



Desteğimiz devam edecek



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere verilen desteğin devam edeceği müjdesini vererek, "Protokol kapsamında çiftçilerimize toplamda 3 bin500 Ton'a kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi desteği vereceğiz.Her bir çiftçimiz küçükbaş hayvan için bin, büyükbaş için 2 bin kg. destek başvurusu yapabilecektir.Başvurulan yem miktarının yüzde 50'sini çiftçimiz, yüzde 50'sini belediyemiz karşılayacak.Bundan önce tohum ve gübre desteği yaptığımız gibi bundan sonra da çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda desteklemelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.



Yerel yönetimlerin desteği önemli



Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "İlimizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda yerel yönetimlerimizin desteği bizler için çok önemli.Yapılan desteklerin çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP