Şahinbey Ampute finalde

- Şahinbey Ampute finalde Bitlis'te oynanan Türkiye Kupası karşılaşmalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Trabzon Ortahisar Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 yenerek finale çıktı.

- Şahinbey Ampute finalde

GAZİANTEP - Bitlis'te oynanan Türkiye Kupası karşılaşmalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Trabzon Ortahisar Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 yenerek finale çıktı.

22-26 Eylül tarihlerinde Bitlis'te oynanmaya başlanan Türkiye Kupası müsabakası ilk maçında, Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı 3-1, ikinci maçında Denizli Ampute Takımını 3-0, 3. maçında ise Trabzon Ortahisar Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 yenen Şahinbey Ampute Futbol Takımı finale çıkarak kupanın en güçlü adayı oldu. Şahinbey Ampute Takımı'nın oynayacağı final karşılaşması 26 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 12.00'de TRT Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

"Kupayı şehrimize getireceğiz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Türkiye Kupası'nda finale çıkan Ampute Futbol Takımı'nı tebrik ederek, "Türkiye Kupası maçlarında 3 önemli karşılaşma oynadık. Sporcularımız üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı. Teknik ekibimizi ve futbolcularımı kutluyorum. Gaziantep'imizi ve Şahinbey'imizi en iyi şekilde temsil ettiler. Şimdi sıra final maçında bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak kupayı bir kez daha müzemize getirerek Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na armağan etmek istiyoruz. Final karşılaşması 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 10.00'da TRT Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı