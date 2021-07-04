Şahin'den olimpiyat övgüsü
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Şahin'den olimpiyat övgüsü

Şahin'den olimpiyat övgüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Malatya'da düzenlenen sınavda yaptığı konuşmada," Dünya da tekvando branşında en çok Olimpiyat kotası alarak katılım sağlayan federasyonumuz bunun gururunu yaşatmanın sevincinde" dedi.

Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Malatya'da düzenlenen sınavda yaptığı konuşmada," Dünya da tekvando branşında en çok Olimpiyat kotası alarak katılım sağlayan federasyonumuz bunun gururunu yaşatmanın sevincinde" dedi.

Malatya merkez spor salonunda Tekvando siyah kuşak dan terfi sınavı düzenlendi.

Tekvando siyah kuşak dan terfi sınavında konuşma yapan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı, Dünya Tekvando Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Avrupa Tekvando Federasyonu As Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Tekvandoda başarılı olunması için yapılanları anlattı. Şahin, "Bizler antrenörü, sporcusu, hakemi ile büyük bir aileyiz. Amatör spor branşlarında en fazla genelde ise en çok sporcu ya sahip futbol ile de başa baş lisanslı sporcuya sahip bir camiayız. Bu sporu yaparken, Türkiye'mizi temsil etme manasında her zaman yorulmak nedir bilmeden çalışıyoruz. Bunun karşılığı olarak o kadar özverili ve bir o kadar da gönülden yaptığımız tekvandoyu her yıl daha ileriye taşıyarak başarılarımızı tescil ediyoruz. Uluslararası alanda Avrupa, Dünya ve hatta Olimpiyatlarda her zaman olduğu gibi ülkemizin gururuyuz. Bu başarılarımız da büyük emekleri olan eğitimli antrenörlerimizin sporcu yetiştirmekte olup gelecek neslimize insan mühendisliği yaptığını da rahatlıkla söyleyebilirim. O kadar özverili olup öğrencileri ile ilgilenen onlarla alakadar olan antrenörlerimizin emeklerinin karşılığıdır insan mühendisliği. Bizler sporun içinde olduğumuz için çoğu zaman yeri geldiğinde ailelerimizden ve evlatlarımızdan bile ayrı kalarak ülkemiz için daha fazla neyi güzel yaparızın hesabını yaparak başarılı olmanın gururunu yaşadık. Ama hep kazandık. Dostlukta, birlik ve beraberlikte, başarı manasında ülkemizin bayrağını her zaman göndere çektirdik çok şükür. Malatya'da antrenörlerim ve değerli yöneticilerim ile bir arada olduğum için çok mutluyum. Önümüzde yapılacak büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlarda ülkemizi yine en başarılı şekilde biz temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şahin, olimpiyatlarda elde edilen başarıdan da söz ederek, "Dünya da tekvando branşında en çok Olimpiyat kotası alarak katılım sağlayan federasyonumuz bunun gururunu da yaşatmanın sevincini hak ederek, Türkiye'mize hizmet ediyoruz. İkinci sırada Çin ve üçüncü sırada Güney Kore var. İşte bu bizim başarımızın tescilidir. Malatya'da yapılan siyah kuşak dan terfi sınavına bölge illerinden de gelip katılan tüm sporculara da sonsuz başarılar diliyor hepinize teşekkürler ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Şahin'den olimpiyat övgüsü
Şahin'den olimpiyat övgüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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