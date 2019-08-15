Sahaya atlayarak tepki çeken "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz açıklama yaptı: Özür dilerim

15.08.2019 22:48

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14. dakikasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, "Herkesten özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ORAYA GİTME AMACIM VİDEO ÇEKMEK DEĞİLDİ"

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan YouTuber Yılmaz, "Hepinize selamlar arkadaşlar. Dünkü olayla ilgili hislerimi size anlatmak istiyorum. Bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla ilgili karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum. O akşam maçı izlemeye gelen tüm futbol sever arkadaşlarımdan, stat görevlilerinden, tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Dün akşam maçı izlemek için her seyirci gibi stada gittim ve maç başladı. Oraya gitme amacım böyle bir video çekmek değildi. Maçı izlerken 15. dakikada inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı sırasında maç durdu ve ben anlık refleksle bir anlık heyecana kapılık sahaya atladım." ifadelerini kullandı.