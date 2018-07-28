Şahan Gökbakar'ın 'Kanlı Ay' Paylaşımı Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi

Tüm dünya dün gece yaşanan muhteşem doğa olayına kilitlendi. Heyecanla beklenen 'Kanlı Ay' tutulması, ünlü isimlerin de gündemindeydi. Instagram'dan ay tutulması fotoğrafları paylaşan isimlerin en öne çıkanı ise komedyen Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar ise yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta trolledi.

"HER GÖRDÜĞÜNÜZE İNANMAYIN"

Sosyal medya hesabından 'Kanlı Ay' tutulması adı altında paylaştığı fotoğrafın fake olduğunu söyleyen Şahan Gökbakar, takipçilerini kırdı geçirdi. Recep İvedik 6'nın hazırlıklarını sürdüren ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise 'Kanlı Ay' tutulmasına farklı bir fotoğrafla katıldı. Gökbakar paylaşımında ilk olarak ay tutulması fotoğrafı gibi görünen bir kareyi yayınlandı. Ancak ikinci kareye geçildiğinde ise, Gökbakar'ın eliyle yaptığı bir şekil olduğu ve takipçilerini trollediği ortaya çıktı. Şahan Gökbakar bu kareleri, 'Kanlı Ay Tutulmasi.... Instagramda herkes paylasmis bende bu guzellige kayitsiz kalamadim..Muhtesem bir tabiat olayi...Saka laaaa, saka.. Gecin diger fotoya... Elim ve kirmizi sort ile yaptim. Her gordugunuze inanmayin gencler' notuyla paylaştı.

İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı;