Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü attı - Haberler Spor
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Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü attı

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Portekiz Ligi'nde futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, 87. dakikada oğlu Francisco'yu oyuna aldı. 19 yaşındaki futbolcu 2 dakika sonra ise galibiyeti getiren golü attı.

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, Estroil'e konuk oldu. Ev sahibi Estoril, ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı maçta üstünlüğü koruyamadı. 49'da durumu 2-1'e getiren Porto, 84'te skoru Luis Diaz ile eşitledi.

Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, 87. dakikada oğlu Francisco Conceiçao'yu oyuna aldı. 19 yaşındaki oyuncu, 2 dakika sonra ise takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü attı

Francisco Conceiçao, Estoril deplasmanında Porto formasıyla kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.

Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü attı

Teknik Direktör Conceiçao, bu sezon oğluna 12 maçta süre verdi. Sadece bir kez ilk 11 başlayan genç oyuncu, alt yaş milli takımlarda ülkesinin formasını başarıyla terletiyor.

Sergen Dağ
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