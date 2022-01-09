Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü attı

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, Estroil'e konuk oldu. Ev sahibi Estoril, ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı maçta üstünlüğü koruyamadı. 49'da durumu 2-1'e getiren Porto, 84'te skoru Luis Diaz ile eşitledi.

İKİ DAKİKADA GALİBİYETİ GETİRDİ

Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, 87. dakikada oğlu Francisco Conceiçao'yu oyuna aldı. 19 yaşındaki oyuncu, 2 dakika sonra ise takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Francisco Conceiçao, Estoril deplasmanında Porto formasıyla kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.

OĞLUNA 12 MAÇTA GÖREV VERDİ

Teknik Direktör Conceiçao, bu sezon oğluna 12 maçta süre verdi. Sadece bir kez ilk 11 başlayan genç oyuncu, alt yaş milli takımlarda ülkesinin formasını başarıyla terletiyor.

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