Sahadaki futbola yakışmadı! Konyaspor ve Kasımpaşalı futbolcular koridorda birbirine girdi
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa 4-4 berabere kaldı. Maçın son anlarında sahada gerginlik çıktı. Olay saha içinde kapandı ancak maç sonu yeniden başladı. Koridorda kıyamet koptu.
Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta 90+1. dakikada gelen Kasımpaşa'nın golüne Konyaspor, 90+10. dakikada penaltıdan cevap verdi ve iki taraf puanları paylaştı.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Kasımpaşa'dan Hadergjonaj bir pozisyon sonrası Konyasporlu futbolcularla tartışma yaşadı. Ardından tribünlerle diyaloğa girdi. Sahanın içi iyice girildi. Oyun bir süre durdu. Gerilimin fitili burada ateşlendi.
Konyaspor uzatmaların son saniyesinde attığı penaltı golüyle puanı kurtardı. Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde bırakılan gerginlik koridora yansıdı. İki takımdan bazı futbolcular arasında gerginlik çıktı. Güvenlikler müdahale etti. Ortaya çıkacak kamera görüntülerinden sonra nasıl yaptırım uygulanacağı belli olacak.
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül gerilim hakkında, "Soyunma odasına girerken, Serkan Reçber hakemle pozisyonu değerlendirirken, Sehic'in yaptığı hareket, burada ortamın gerilmesine neden oldu. Çok yanlış, çirkin bir hareketti. İnanılmaz olaylar oldu" açıklamasını yaptı.