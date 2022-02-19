Sahadaki futbola yakışmadı! Konyaspor ve Kasımpaşalı futbolcular koridorda birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta 90+1. dakikada gelen Kasımpaşa'nın golüne Konyaspor, 90+10. dakikada penaltıdan cevap verdi ve iki taraf puanları paylaştı.

TRİBÜNLERLE GERGİNLİK YAŞADI

Karşılaşmanın 87. dakikasında Kasımpaşa'dan Hadergjonaj bir pozisyon sonrası Konyasporlu futbolcularla tartışma yaşadı. Ardından tribünlerle diyaloğa girdi. Sahanın içi iyice girildi. Oyun bir süre durdu. Gerilimin fitili burada ateşlendi.

KORİDORDA BAŞLADI

Konyaspor uzatmaların son saniyesinde attığı penaltı golüyle puanı kurtardı. Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde bırakılan gerginlik koridora yansıdı. İki takımdan bazı futbolcular arasında gerginlik çıktı. Güvenlikler müdahale etti. Ortaya çıkacak kamera görüntülerinden sonra nasıl yaptırım uygulanacağı belli olacak.

"İNANILMAZ OLAYLAR OLDU"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül gerilim hakkında, "Soyunma odasına girerken, Serkan Reçber hakemle pozisyonu değerlendirirken, Sehic'in yaptığı hareket, burada ortamın gerilmesine neden oldu. Çok yanlış, çirkin bir hareketti. İnanılmaz olaylar oldu" açıklamasını yaptı.