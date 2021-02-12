Saha Kenarı Kamerası: Celtic 4-0 St. Mirren
12.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:18
Celtic Tom Rogic, Odsonne Edouard, David Turnbull ve Ryan Christienin golleriyle St. Mirren'i 4-0 mağlup etti. Celtic'in galibiyetinin önemli anlarına saha kenarı kamerasından hep birlikte bakalım.
Celtic Tom Rogic, Odsonne Edouard, David Turnbull ve Ryan Christienin golleriyle St. Mirren'i 4-0 mağlup etti. Celtic'in galibiyetinin önemli anlarına saha kenarı kamerasından hep birlikte bakalım.
Kaynak: Dugout