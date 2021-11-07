MUŞ (İHA) - - Saha karıştı, 4 sporcu yaralandı

MUŞ - Bölgesel Amatör Lig'de Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor takımları arasında oynanan maçta çıkan kavgada 4 sporcu yaralandı, müsabaka hakem kararıyla ertelendi.

Muş Şehir Stadyumu'nda Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Diyarbakırspor, Salih Kartal'ın golüyle 77. dakikada 1-0 öne geçti. Uzatmaların 90+6'ncı dakikasında kaleciden dönen topu fileyle buluşturan Anıl Kılıç, Yeni Muş Belediyespor'a beraberlik gölünü getirdi. Golün ardından gergin anların yaşandığı karşılaşmada kavga çıktı. Yeni Muş Belediyespor'un futbolcularından Emir Özay ile Diyarbakırsporlu futbolcular arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgada 4 futbolcu vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaralanan sporculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Muş ekibinden 2 futbolcu ve Diyarbakırspor'un antrenörü ile 2 futbolcusunun kırmızı kart gördüğü müsabaka, hakem Alperen Değirmenci'nin kararı ile tatil edildi.