Sağlıkçıların anlamlı kampanyası çocukları sevindirdi

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına terlik ve ayakkabı alarak hediye etti.

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına terlik ve ayakkabı alarak hediye etti.

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tarım işçilerine yönelik gerçekleştirilen tarama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sağlık personelinden anlamlı bir yardım geldi. Bölgede çalışmalar yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli mevsimlik işçilerin yanında gelen çocukların yırtık terlik ve çıplak ayakla dolaşmasından etkilenerek kendi aralarında kampanya başlattı. Sağlık personeli tarafından alınan terlik ve ayakkabılar bölgede çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına dağıtıldı. Ailelerin izniyle yapılan dağıtım sırasında, yeni terlik ve ayakkabılarına kavuşan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı