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Zeytinyağında büyük sahtekarlık! Tam 21 markayla hilecilik yapmışlar

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahtecilik yapılan gıdalar arasında en çok ismi geçen zeytinyağına ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı. Sahteciliğin tespit edildiği 21 farklı zeytinyağı markasının ürünlerine tek bir firma tarafından hile karıştırıldığı ortaya çıktı. Tüketicilerin sağlığını ciddi anlamda tehdit eden bu hilenin Onay Ticaret tarafından yapıldığı tespit edildi.

Tarım Bakanlığının taklit ve tağşiş ürünler listesindeki firmalar bir bir ifşa ediliyor. Ürün bazında en çok hilenin yapıldığı zeytinyağında ise tek bir merkezden taklit ve tağşiş işlemlerinin yürütüldüğü tespit edildi. Zeytinyağına tohum yağı karıştırarak satış yapan Onay Ticaret Tarım Bakanlığının listesindeki en dikkat çekici şirketlerden.

O FİRMANIN 21 MARKASINDA TOHUM YAĞI ÇIKTI

Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam ettiği bildiriliyor. Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait 21 marka şöyle: Yeşil Ayvalık, Zeytinören Yeni Mahsul, Körfez Altınova, Ayvalık Kooperatif, Bigalım, Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme, Yeni Körfez, Lüx Ayvalık, Ayvalık, Ege Tarım Birlik, Ayvalık Yörem, Şirince Taş Baskı, Yeni Ayvalık, Ayvalık İncesi, Egeden, Yeşil Ayvalık, Meşa Diva, TVK Tarım, Egelim Naturel Olive Oil.

Zeytinyağında büyük sahtekarlık! Tam 21 markayla hilecilik yapmışlar
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Sağlık

Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytinyağı Ekonomi 3-sayfa Sağlık Tarım

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