- Yatağa mahkum Iraklı kadın 3 yıl sonra ilk adımını attı

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3 yıldır yürüyemeyen Iraklı kadın şifayı Van'da buldu

VAN - Yaklaşık 3 yıldır yürüyememe ve denge bozukluğu şikayetiyle Lokman Hekim Van Hastanesine başvuran Iraklı kadın hasta, başarılı beyincik sarkması ameliyatının ardından yeniden yürümeye başladı.

Yıllardır Van ve bölgeye sağlık hizmeti sunan Lokman Hekim Van Hastanesinde başarıyla sonuçlanan ameliyatlar yapılmaya devam ediliyor. Son dönemlerde sağlık turizmde de başarı çıtasını yükselten hastane, son olarak Iraklı bir kadın hastaya umut oldu. Irak vatandaşı 56 yaşındaki Manıja Salım Saadullah, 3 yıldır yürüyememe şikayetiyle başvurduğu Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan muayenede beyincik sarkmasının olduğu tespit edildi. Burada Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen tarafından yapılan başarılı operasyonun ardından hasta yürümeye başladı. 3 yılın ardından ilk kez yürümeye başlayan Saadullah'ın ailesi ise sevince boğuldu.

"Hastamız 4'üncü günde yürümeye başladı"

İHA muhabirine konuşan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen, Iraklı hastanın yürüyememe şikayetiyle kendilerine geldiğini belirtti. Yaptıkları muayene sonucu yapılan değerlendirmede beyincik sarkması tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Gülşen, "Boynun arka kısmında beyincik sarkmasından dolayı denge bozukluğu ve bunun yanında omuzlarda, kollarda ve ayaklarda felçlik vardı. Tetkikleri aldıktan sonra hastamızı ameliyata aldık. Ameliyata aldıktan sonra beyinciğe batan kemik parçalarını temizledik. Böylece hastamızın beyincik sarkmasını ameliyatla düzelttik. Bir hafta önce ameliyat olan hastamız 4'üncü günde yürümeye başladı. Bugün de hastamızı taburcu edeceğiz. 3 yıldır hiç yürüyemediği için 'bundan sonra felç kalırım' düşüncesinde olan hastayı tedavi etmek bizim için mutluluk verici oldu" dedi.

Üç yıldır yürüyemediği için büyük sıkıntılar yaşadığını ve şifasını ise Van'da bulduğunu dile getiren Manıja Salım Saadullah isimli Iraklı hasta ise yapılan ameliyat sonrası yürümeye başladığını belirterek, kendisini tedavi eden doktoruna teşekkür etti.

(YLM-MSA-Y)