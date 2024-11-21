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İlaç ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından birçok ilaç firması Türkiye'den Çekilme kararı aldı

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İlaç fiyatlandırmasında belirlenen Euro kotası nedeniyle sektörde kriz yaşanıyor. Son 2 yılda 938 ilacın ruhsatı iptal edilirken, ilaç firmaları bir bir Türkiye'den çekiliyor.

Tüm Eczacı İşveren Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ruhsatı iptal edilen ilaçlara ve yenilikçi ilaçlara erişimin kısıtlı olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Firmaların 18 ilacın geri ödeme kapsamına alındığında günlerce sosyal medyada tanıtım yaptığına dikkat çeken Saydan, ilaç firmaları yetkililerin son 2 yılda 938 ilacın ruhsatının iptaline sessiz kalmasına tepki gösterdi. Saydan, ilaç firmalarının birer birer Türkiye'den çekildiğini açıkladı.

"TÜM SEKTÖRE YÜK"

Tıp ve eczacılık alanında tüm dünyanın ilerlediği, dünya sağlık örgütünün pandemik ve endemik çeşitli hastalık salgınları ilan ettiği dönemlerden geçerken Türkiye'de bu yıl 604, geçen yıl 328 ilacın ruhsatının iptal edildiğine dikkat çeken Saydan açıklamalarına şöyle devam etti: Yenilikçi ilaçlara erişimin yüzde 6'lar seviyesinde olduğu Türkiye'de bu durum oldukça düşündürücü. Bakanlıkça ilaç fiyatlandırmasında belirlenen en son Euro kuru 21,67'dir. Bu ekonomik gerçeklikten uzak durum maalesef tüm sektöre ekonomik bir yük getiriyor.

Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya ve 'yok'ta olmaya devam etmekte, ithal edilen ürünler artık ithal edilmemekte. Yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemeye, var olan ilaçların da ruhsatları iptal edilmeye başlandı.

"YERLİ İLAÇLARIMIZI DA KAYBEDECEĞİZ"

TEİS olarak yerli ilacı her zaman destekledik destekliyoruz, ama ilaçta millileşmek böyle olmaz. Alınan kararlar yeni nesil ilaçları ülkemizden uzak tutmanın yanında yerli ilaç sanayimizi de zorlamakta ve Ar-Ge çalışmalarına yeterli kaynak ayrılmasına imkan vermemektedir. Şartların böyle devam etmesi durumunda yerli ilaçlarımızı da kaybedeceğiz."

İlaç ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından birçok ilaç firması Türkiye'den Çekilme kararı aldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCevap :

Ülke ekonomisinin etkileri 22 yıldır baştalar ama halen oy alabiliyorlar.

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

DAHA İYİ, İLACA BAĞIMLI YAPIYORLAR. ESKİDEN NEDEN BİR TANE İLAÇ KULLANMAZDIK. İLAÇSIZ ŞEKİLDE KENDİMİZİ YAŞAMAYA ODAKLARSAK İNANINKİ VÜCUT ONA GÖRE TEDBİRİNİ ALACAKTIR. İLAÇ VAR DİYE HASTALANIYORUZ ONA GÜVENEREK.

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