Trabzon Şehir Hastanesi 2025'te tamamlanacak

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, inşaatı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2025'te tamamlanarak taşınılabilir duruma geleceğini söyledi.

Vali Yıldırım, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Akyazı mevkisindeki Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Hastane sahasındaki binaların hepsinin kaba inşaatının gelecek yıl martta biteceğini belirten Yıldırım, "Ondan sonraki bir yıl içerisinde de 2025'in şubat ya da mart ayında hastanemizi bitmiş vaziyette ve taşınabilir hale gelmiş durumda görmemiz mümkün olacak." dedi.

Yıldırım, bölgedeki olası trafik yoğunluğuna karşı da Karayolları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin gerekli hazırlıkları yaptığını ifade etti.

Yaklaşık 900 yatak kapasiteli hastanenin şehrin ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Yıldırım, "Günlük 15 bin hastanın poliklinik yapabileceğini düşünüyoruz. Ameliyathanelerimiz ve yoğun bakımlarımız oldukça yeterli. Toplamda da 300 bin metrekareye yakın kapalı alanımız var. İnşallah hep birlikte burayı 1,5 yıl sonra hazır halde göreceğiz." diye konuştu.

Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra yapımı devam eden Kanuni Bulvarı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Bulvarın otoyol standartlarında olduğunun altını çizen Yıldırım, 28 kilometrelik projenin 18 kilometresinin tamamlandığını aktardı.

Yıldırım, projede pek çok köprü, viyadük ve tünel bulunduğuna işaret ederek, "Bildiğim kadarıyla 8 tane büyük tünelimiz var. Bunlar çift tüplü tüneller. Bir tane de tek tüplü tünelimiz var. İki tane büyük viyadüğümüz var. Geriye kalan 40 kadar köprümüzün bir kısmı da viyadük büyüklüğünde." ifadesini kullandı.???????