TİKA, Gürcistan'da Organ Bağışı ve Nakil Hizmetleri Çalıştayı Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan'da organ bağışı ve nakil hizmetleri konulu çalıştay düzenledi. Programa Türk doktorlar ve Gürcü uzmanlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gürcistan tarafıyla imzaladığı memorandum kapsamında Türk doktorları "Gürcistan'da Organ Bağışı ve Nakil Hizmetleri" çalıştayı düzenledi.

Tiflis'te bir hastanede gerçekleştirilen programın açılışına Gürcistan Transplantoloji Uzmanlar Birliği Başkanı Gia Tomadze, TİKA Tiflis Koordinatörü Tuba Özütok, 12 Türk doktorundan oluşan heyet ile Gürcü uzmanlar katıldı.

Tomadze burada yaptığı konuşmada, Gürcistan'ın böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çalıştayın teorik ve pratik bölümlerden oluştuğunu aktaran Tomadze, programın gerçekleştirilmesi dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

AA muhabirine konuşan Türkiye Organ Nakli Vakfı Üyesi ve Türkiye Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fethi Gül ise Gürcistan'da 2. kez organ bağışı ve nakil konulu çalıştay düzenlendiğini kaydetti.

Gül, TİKA'nın desteği ve Türk Yoğun Bakım ile Türkiye Organ Nakli Vakfının işbirliğinde düzenlenen program kapsamında Türk doktorların Gürcü meslektaşlarıyla tecrübeleri paylaşacaklarını aktardı.

Gül, bir gün sürecek olan Tiflis'teki 2. çalıştay sırasında özelikle donör bakımı ve donasyon ile ilgili etik kuralları konularının ele alınacağını dile getirdi.

Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ve TİKA arasındaki işbirliği kapsamında düzenlenen çalıştay hakkında konuşan TİKA Tiflis Koordinatörü Özütok ise, TİKA'nın 1994'ten beri Gürcistan'da çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydederek, diğer konularda olduğu gibi sağlık alanında da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.