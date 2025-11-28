Suriyelilere Sağlık Hizmetlerinde Ücretsiz Dönem Sona Erdi

Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeliler için ücretsiz sağlık hizmeti dönemi 1 Ocak 2026 itibarıyla sona eriyor

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni yıldan itibaren sağlık hizmetleri için Suriyelilerden de katılım payı alınacak.

Geçici koruma statüsünde sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanan Suriyelilerin artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeme yapması gerekecek.

Edinilen bilgiye göre, halihazırda uygulanan katılım payı hükümleri, geçici koruma kapsamında olan Suriyelilere de uygulanacak.

Yeni düzenleme, Göç İdaresi Başkanlığınca kullanılan SGK bilişim uygulamaları üzerinden yapılabilecek.

Suriyelilerin ödediği katılım payları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacak. Ödeme gücü olmayanların yaptıkları ödemeler ise iade edilebilecek.

Ödeme gücü bulunmayan Suriyeliler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı tarafından koordineli olarak tespit edilecek

Ödeme gücü olmadığı tespit edilen kişilere, SGK'nın karşılamadığı sağlık hizmetleri verilmeyecek.

Suriyelilere sunulan sağlık hizmetlerinin bedeli, SGK'nın belirlediği tutarı aşmayacak şekilde üçer aylık dönemlerle Sağlık Bakanlığı'na ödenecek.

Özel hastanelere doğrudan başvuru yapılamayacak

Mevcut uygulamada Suriyeliler, acil ve zorunlu durumlar dışında özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramıyordu.

Yeni düzenlemeyle, katkı payı ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramayacağı belirtildi.

Aşılar ve üreme sağlığıyla ilgili hizmetler ise kapsam dışında tutuluyor. Düzenlemeyle;

Geçici koruma statüsünde kaç Suriyeli var?

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 20 Kasım tarihli haftalık raporuna göre, Türkiye'de geçici koruma statüsü altında 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli bulunuyor.

Bunların 1 milyon 148 binini 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor.

İstanbul'da 471 bin, Gaziantep'te 333 bin, Şanlıurfa'da 197 bin, Adana'da ise 179 bin Suriyeli yaşıyor.

Türkiye'de en çok Suriyelinin yaşadığı kentler sıralamasında bu illeri sırasıyla Hatay, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara izliyor.